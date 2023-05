Il Molo 8.44 cresce...insieme a te

Anno di grandi novità per il proprio shopping center del cuore.

In primis la sponsorship del Cuneo Granda Volley: dopo la Roller Sports Vado Ligure, una nuova azione a dimostrazione di quanto il Molo creda e sostenga lo sport.

In seconda battuta, il GDS Sport Camp, organizzato dall’ASD Giardino dei Sogni di Savona, che vede nel Molo il luogo dove far trascorrere una piacevole estate a bimbi e ragazzi a casa da scuola.

E anche qui, ancora un forte legame con lo sport: tante attività sportive da provare, dal tennis all’atletica, per scoprire in quale cimentarsi anche durante l’inverno.

Infine, un atrio nuovo, ridipinto e messo a nuovo, per accogliere gli ospiti e gli amici del Molo come meritano.

"Non abbiamo finito… con calma arriveranno altre novità per tutti: nel mentre continuano gli sconti, le promozioni e le occasioni all’interno dei vari negozi. Ti aspettiamo al Molo per vivere insieme nuove giornate di spensieratezza" dicono dalla direzione.