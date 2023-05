Alluvione in Emilia Romagna, in aiuto della popolazione anche 10 volontari della protezione civile del savonese (FOTO E VIDEO)

Sono 10 i volontari savonesi appartenenti alle squadre di protezione civile aderenti al Coordinamento Provinciale Volontari Protezione Civile di Savona che si sono uniti ieri agli altri volontari al polo Regionale di La Spezia, per cercare di fornire il proprio supporto alla popolazione dell'Emilia Romagna colpita profondamente da una violentissima alluvione.

Questa mattina sono stati svolti sopralluoghi sul posto nella zona di Imola per poi iniziare ad operare.

"Il primo giorno lo hanno trascorso nella zona di Cesena per le operazioni di evacuazione dai centri abitati e dalle zone franate in collaborazione con gli elicotteri dell'Esercito - dicono dal soccorso alpino e speleologico Liguria presente sul territorio romagnolo - Il secondo invece è stato dedicato alla zona del Ravennate per evacuazione da case isolate in pianura dove i corsi d'acqua stavano rompendo gli argini. L'operazione in aiuto dell'Emilia Romagna colpita dal maltempo da parte del Soccorso Alpino e speleologico Liguria (4 tecnici specializzati) in collaborazione con l'Asp Pubblica assistenza della Spezia che ha messo a disposizione un Defender, si svolge in sinergia con una trentina di tecnici provenienti da altre regioni ognuno con varie competenze".