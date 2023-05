Alluvione in Emilia Romagna, precipita elicottero impegnato per guasti alla linea elettrica: quattro feriti

Un elicottero dell'Eliossola, società del Gruppo Altair, è caduto a Belricetto di Lugo, in provincia di Ravenna, mentre era impegnato in un intervento per i guasti alla linea elettrica provocati dal maltempo.

“Stiamo cercando di capire cosa sia successo - spiega Michele Marinello, Responsabile Sviluppo e Coordinamento del Gruppo Altair nonché proprietario della Eliossola che sta seguendo da vicino l'evolversi della situazione - L'elicottero stava eseguendo un lavoro di monitoraggio della linea elettrica, quindi stava volando a bassa quota”.

Fortunatamente non ci sono vittime, probabilmente perchè la caduta del velivolo è avvenuta da una quota relativamente bassa visto che stava sorvolando i cavi e i pali dell'alta tensione. Secondo le notizie della stampa locale il pilota, Roberta Santoni, ligure da anni dipendente della Eliossola, avrebbe tentato un atterraggio di fortuna.

I feriti sono stati estratti dal velivolo vivi e coscienti e sarebbero stati trasferiti negli ospedali della zona. Uno al Maggiore di Bologna, due al Bufalini di Cesena, tutti in eliambulanza, e il quarto a Ravenna in ambulanza.

Secondo le prime informazioni nessuna delle 4 persone coinvolte sarebbe in gravi condizioni.