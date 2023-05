Sub accusa malore ad Albenga, trasportata in elisoccorso al San Martino

Una sub è stata soccorsa ad Albenga, nello specchio acqueo antistante la spiaggia in regione Vadino Inferiore. L'allarme è stato lanciato intorno alle 18.45: la donna era impegnata in una immersione attorno ai 25 metri di profondità quando è stata colta da malore.

Recuperata in emergenza e trasportata a riva, è rimasta sempre cosciente durante le operazioni di soccorso. La centrale operativa del 112 ha attivato sul posto la Croce Bianca di Albenga, l'automedica e l'elicottero Grifo.

Per la donna, originaria di Milano, è stato disposto il trasferimento in elisoccorso all'ospedale San Martino di Genova in codice rosso.