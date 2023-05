"Azzurro Pesce d’Autore": con l'associazione "Antiche vie del sale" protagonista la cucina naturale (FOTO)

Si avvicina l’estate e il binomio “alimentazione e salute” torna a essere protagonista. Anche Azzurro Pesce d’Autore, la kermesse di Andora, dedicata alle eccellenze enogastronomiche della piana andorese e del comprensorio della Riviera delle palme, con workshop convegni e degustazioni, approfondisce il tema con il laboratorio del gusto delle antiche vie del sale: protagonista la cucina naturale, ai fornelli lo chef Renato Grasso, custode della ricetta de “Il sale della Liguria” e il pescatore Michele Cardarelli impegnato da anni in attività ludico-didattiche con l’Ittiturismo coop Capo Mele nella valorizzazione del pesce azzurro.

“Un viaggio pedagogico - come sottolinea Alessandro Navone presidente dell'associazione Antiche Vie del Sale - che ha dato modo di raccontare quei cammini e quelle comunità attraversate dalle antiche vie “dell’oro bianco”, che rappresentano un grande patrimonio della nostra Liguria non solo in termini di eccellenze enogastronomiche, ma soprattutto di cultura e tradizioni da preservare e trasmettere”.