Centro chiuso per false revisioni: ora arrivano le sanzioni ai proprietari dei veicoli

Oltre al danno, quello di dover ripetere il collaudo, anche la beffa della multa a ogni rilevazione di revisione scaduta, per lo più accertate dai vari sistemi telematici che ormai si trovano disseminati nei vari comuni.

È la sorte toccata a diversi automobilisti del comprensorio della Val Maremola e limitrofi i cui mezzi sono tra gli oltre 370 per i quali, nello scorso mese di febbraio, la Polizia Stradale aveva appurato delle irregolarità nelle revisioni effettuate da un centro dedicato nel pietrese.

Dopo settimane di indagini, gli agenti del comando provinciale savonese avevano sequestrato l'attività, denunciando la titolare, i dipendenti e l’ispettore di revisione a piede libero, oltre a sanzionarli amministrativamente per ogni revisione irregolare accertata.

Secondo quanto ricostruito, anche attraverso la videosorveglianza, le verifiche tecniche venivano effettuate a volte dirottando le verifiche su altri mezzi e in alcuni casi utilizzando un motoveicolo in uso ad un dipendente del centro stesso.

Oppure senza la presenza dell'ispettore preposto. Pratiche che, secondo la Stradale, avrebbero permesso di aumentare il giro d'affari, attirando più veicoli provenienti anche da altri comuni.

Ma che ovviamente, per quanto previsto dalla legge, una volta accertate, tra i vari provvedimenti di polizia giudiziaria hanno previsto l'annullamento della certificazione di conformità.

Per chi aveva immediatamente provveduto a un nuovo collaudo nessun problema quindi. Come invece è stato per chi non lo ha fatto e dovrà rimediare.