Meteo, schiarite a levante in mattinata, cielo sereno durante la giornata

Ecco le previsioni meteo a cura di Limet per la giornata di oggi, domenica 21 maggio.



Nei prossimi giorni permarrà una ferita barica sul Mediterraneo, sulla Liguria agiranno correnti dai quadranti orientali.





Cielo e Fenomeni : tra la notte ed il primo mattino residui fenomeni a ponente, in particolar modo sui versanti padani occidentali; altrove nuvolosità diffusa in un contesto asciutto. Nel corso della mattinata esaurimento dei fenomeni anche nelle zone interne del ponente, mentre ampie schiarite avanzeranno dal levante regionale.

Tra il pomeriggio e la serata cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma non si esclude la formazione di qualche rovescio sul levante, in rapida evoluzione verso ponente.