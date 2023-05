Legino, il quartiere delle "Creuze": un trekking urbano per scoprire le storiche strette vie savonesi (FOTO)

Legino, il quartiere delle "Creuze".

Le crose, caratteristiche piccole vie strette che si ritrovano nei centri delle città e nelle aree collinari, sono state oggetto questo pomeriggio di un trekking urbano che ha visto coinvolto un nutrito gruppo di cittadini (presenti anche il sindaco Marco Russo e l'assessore alla cultura Nicoletta Negro), in occasione della seconda festa de Leze organizzata dal gruppo Leze e n'ta Ciabrea.

La camminata è partita da piazza Don Aragno per poi proseguire via Chiabrera (era stata chiusa al transito qualche settimana fa per via di un muro pericolante), via Bausa, via dei Richelma, Valletta San Cristoforo, via degli Ulivi, via della Nunziata, via Costacavalli bassa e alta, via Sant’Ambrogio e via dell'Oratorio.

Caratteristiche, particolari, con i pavimenti e i muri più che storici ma molto spesso anche dimenticate e lasciate all'incuria e alla crescita dell'erba a lato della strada e rampicante sui muraglioni. Come ad esempio la creuza di via dei Frugoni negli Orti Folconi che collega la stazione a Corso Ricci.