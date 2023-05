Cosa e’ il kids orto test e a cosa serve

Cari Lettori, avete mai sentito parlare del Kids orto test? No, non riguarda l’agricoltura, non parleremo di rapanelli e insalata!

Si tratta di un particolare esame, messo a punto in esclusiva per noi de Il Dentista dei Bambini dalla Professoressa Cozza, famosa ortodontista di Roma.

Consiste in una serie di domande e controlli specifici per capire se un bimbo, anche piccolo, abbia bisogno immediato di una terapia ortodontica, se sia importante rivalutare la sua situazione a breve oppure se possa andare a casa tranquillo perché non ha necessità di cambiare la posizione dei suoi dentini.

Le cose che i genitori devono saperci dire sono semplici ma molto importanti, ve ne indico alcune così potete arrivare preparati se prenotate una visita per il vostro bimbo durante la Seconda settimana della Prevenzione Ortodontica dei Bambini che si svolgerà dal 22 al 26 Maggio:

· Il bambino respira normalmente nel sonno oppure russa?

· A usato il succhiotto oltre i 3 anni di età?

· Che cibi mangia nei vari pasti?

Compilando tutte le voci del test avremo un punteggio che ci dirà se al vostro bimbo occorre una cura immediata oppure no… e il risultato potrete rivederlo a piacere direttamente sul vostro smartphone, scaricando la nostra app gratuita.

Siete ancora in tempo a prenotare la vostra visita, che per nella settimana della prevenzione non avrà alcun costo, basta andare sul sito www.ildentistadeibambini.it e troverete lo studio più vicino a voi, aderente all’iniziativa.

Vi ricordo che, se avete dubbi o domande sugli argomenti che tratto per voi, potete visitare il sito www.ildentistadeibambini.it o scrivermi a dottore@attiliovenerucci.it : risponderò privatamente e, se la domanda sarà di interesse generale, potrà essere il tema di un prossimo Salvadente

Dr. Attilio Venerucci

Prof. A contratto c/o

Master in Laser Dentistry

Università degli Studi di Genova