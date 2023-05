Ministra Roccella contestata al Salone del Libro, Berrino (Fdi): "Compagni dai comportamenti totalitari la censurano"

“Come volevasi dimostrare. I compagni dai comportamenti totalitari, che loro definirebbero fascisti, impediscono alla ministra Roccella di presentare un libro. Fine del loro concetto di democrazia. Fanno peggio di ciò che vorrebbero combattere. Solidarietà al Ministro e a tutti coloro che come lei sono impossibilitati ad esprimersi da quelli che in nome della democrazia si dimostrano come il vero pericolo antidemocratico italiano. Dare patenti a chi parlare o no non è tollerabile. E purtroppo non succede solo nelle piazze e nei saloni”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Gianni Berrino a proposito della contestazione di ieri pomeriggio da parte di Extinction Rebellion e Non Una di Meno contro la ministra Eugenia Roccella.