Sociale, al via il bando per progetti di prevenzione e cura odontoiatrica destinati ai minorenni in difficoltà

Via libera dalla Giunta Regionale all’avviso pubblico per la concessione di contributi per realizzare progetti di prevenzione e cura odontoiatrica destinati a minorenni in difficoltà sociale ed economica, in carico ai servizi sociali, in affido, alloggiati in strutture d’accoglienza o sottoposti a provvedimenti di tutela. I fondi stanziati ammontano a 50mila euro. Possono partecipare all’avviso le organizzazioni regolarmente iscritte nel Registro nazionale del Terzo settore, chiamate a proporre progetti pensati per migliorare la salute odontoiatrica dei minorenni in collaborazione con la rete dei servizi del territorio, le scuole e con il supporto volontario di operatori odontoiatrici e odontotecnici professionisti.