Savona, il 22 maggio alla Ubik la presentazione del libro "Su la testa! I miei anni con don Andrea Gallo"

Lunedì 22 maggio, alle ore 18 presso la libreria Ubik di Savona, l'incontro con lo scrittore Federico Traversa e la presentazione del libro "Su la testa! I miei anni con don Andrea Gallo" (Il Punto d'Incontro).

Introduce il presidente provinciale Arci Franco Zunino.

Nel giorno del decennale dalla morte di Don Andrea Gallo (22 maggio 2013), la libreria vuole dedicare una giornata a questo grande sacerdote caro amico della Ubik, un uomo che ha dedicato la sua vita agli emarginati di ogni razza, religione o colore. Ispirandosi alla Teologia della Liberazione, negli anni Settanta fondò la Comunità di San Benedetto al Porto di Genova, un rifugio per tutte le persone in difficoltà: tossicodipendenti, prostitute, uomini e donne in transito da un sesso a un altro...