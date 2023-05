Savona, "Vetrine d’artista": dal 6 giugno l'esposizione di Chiara Racca Revelli e Giancarla Roso

Nuovo appuntamento con "Vetrine d’artista" nella sede della Banca BPER ex Carige, in corso Italia n. 10 a Savona. Dal 6 giugno al 2 agosto spazio all'esposizione di Chiara Racca Revelli e Giancarla Roso

Inaugurazione fissata per martedì 6 giugno 2023 alle ore 10.00. A curare l'esposizione sarà la dottoressa Silvia Bottaro, presidente Associazione “Aiolfi” no profit, Savona e critico d’arte.

La Banca BPER ha concesso, sempre gratuitamente, l’uso di 4 vetrine collocate nel Palazzo della sua sede centrale in Savona, agli Artisti, associati “Aiolfi” che potranno esporre (in due vetrine per ogni Artista inserito nel programma annuale) per due mesi.

Da giugno all’inizio di agosto 2023 si possono visionare, perciò, le opere di Chiara Racca Revelli, interessante artista che è passata dall’olio su tela, alla ceramica, all’acquerello ed ora si cimenta nell’antica arte delle icone moderne, grazie alla lezione del Maestro iconografo Giuseppe Bottione.

L’Associazione “Aiolfi” ha già inserito questa raffinata, attenta Artista in un'altra rassegna d’arte – nella mostra “Qui e altrove con l’arte- II edizione”- offrendo all’osservatore l’occasione di osservare colori, forme, elementi di continua ricerca, come nel caso delle icone moderne così ricche di echi da culture, anche religiose, antiche ma che in qualche modo ci appartengono, con colori luminosi e aurei, con la dimostrazione di possedere una sensibilità e una tecnica davvero raffinata e non facile. Questo è l’intento della mostra dei lavori eleganti e ricercati di Chiara Racca Revelli presenti in questa sede savonese.



Giancarlo Roso presenta invece opere molto eleganti, ricche di pathos e create, in modo sempre originale nel taglio, nella tavolozza molto articolata, guardando la Natura che ci circonda per rinnovare un sentimento di ringraziamento per la Bellezza insita ma che, solo l’artista più sensibile, può indagare e portare sulla tela. La nostra dipinge da molti decenni. Pennellate, ormai sapienti, creano giochi di luce vividi come i tramonti sul mar ligure. La Pittrice, pare, “raccontare” ciò che vede, ama, descrive con eleganza e misura, quasi a voler condurre l’osservatore dentro il quadro, in una immersione di emozioni. Il nostro mare ligustico, a volte con onde e marosi drammatici, altre placido è spesso il tema raffigurato sia per andare al tempo libero, sia per rammentare il lavoro sul mare, le vele, i porti turistici sorti lungo le nostre coste. Le tematiche affrontate con taglio insolito, diventano, pare, quasi autobiografiche del ricco mondo interiore della Pittrice.

Immagini :

Giancarla Roso, Marina degli Aregai (S. Stefano al Mare), acrilico su tela, cm. 40x40 (foto copertina)

Chiara Racca Revelli, S. Giorgio, 2018, tempera all'uovo su tavola di tiglio, cm. 33x43