Ambrosetti Club, dati positivi per l’economia ligure: blue economy, turismo e innovazione i cardini della crescita

In Liguria calano i 'neet' (i giovani che non studiano e non lavorano) del -4,8%, il dato più basso della sua storia, passando dal 19,6% del 2021 al 14,8% del 2022 (contro il 19% a livello nazionale).

Le previsioni di crescita del Pil per il 2023 sono dell'1,1% (tra le più alte del Paese); cresce l'export del 33% nel 2022 (contro il 20% di media italiana); aumentano gli occupati dell'1,2% tra il 2020 e il 2021 (ultimo dato disponibile, con un valore doppio rispetto alla media italiana). Sono alcuni dei dati emersi durante la riunione del Club di The European House - Ambrosetti sul tema 'Regione Liguria: priorità e sfide per un futuro sostenibile e competitivo', questa mattina a Genova a Palazzo del Principe.

Presenti all’evento anche i vertici delle Camere di commercio, le associazioni industriali e le autorità portuali del territorio, oltre ai rappresentanti di grandi aziende operanti in Liguria come Ansaldo, Costa Crociere, Erg, Impresa Pizzarotti, Italiana Coke e Rina.

“I numeri presentati da Ambrosetti, che poi presenteremo a luglio nella plenaria che ogni anno monitora i nostri conti - afferma il presidente della Regione Liguria - sono numeri di straordinaria importanza per la Liguria: la nostra regione ha una crescita di Pil sopra la media italiana, che a sua volta cresce oltre le aspettative, una crescita occupazionale doppia rispetto alla media nazionale. In più, sul nostro territorio sta vedendo una diminuzione della disoccupazione e del numero dei “neet”, quei ragazzi sfiduciati che non studiano e non lavorano, come mai accaduto prima in Liguria. La crescita riguarda anche il turismo, le esportazioni, l’impatto delle aziende tecnologiche: il modello di sviluppo economico che abbiamo perseguito in questi anni, insomma, ha ottenuto numeri che certificano che il percorso di crescita e benessere è quello giusto. Dobbiamo fare i conti con qualche piccolo ritardo sulle infrastrutture, dato che la guerra in Ucraina, il caro materie prime, la crisi energetica, le questioni legate a Pnrr e codice degli appalti si fanno sentire qui come in tutta Italia. Nonostante tutto abbiamo date certe per opere come il Terzo Valico e passante di Genova e solo qualche giorno fa abbiamo iniziato la costruzione della nuova diga di Genova, quindi credo ci siano i margini per recuperare anche in questo campo”.

Tra i dati illustrati da The European House - Ambrosetti, la Liguria si posiziona al quinto posto in Italia per arrivi turistici per milione di abitanti (2021) con il 4,4% degli arrivi a livello nazionale. Il comparto turistico rappresenta una quota fondamentale dell'occupazione regionale (7,7% del totale contro il 6% della media nazionale) con una spesa dei turisti stranieri di 1.550 euro pro capite in aumento nell'ultimo anno del 76% collocandosi al terzo posto in Italia. La Liguria è inoltre la sesta regione italiana per spesa in 'ricerca e sviluppo' (1,6% del Pil nel 2021).

“L’incontro di oggi rappresenta il punto di partenza dei lavori della settima edizione del Think Tank 'Liguria 2030' lanciato già nel 2015 da The European House - Ambrosetti in collaborazione con Regione Liguria - spiega Valerio De Molli, Managing Partner & CEO, The European House – Ambrosetti - Dal nostro Tableau de Bord regionale, che rimane uno strumento fondamentale per l’analisi strategica della Liguria, emerge un quadro estremamente positivo, con economia del mare, turismo e innovazione che restano il pilastro attorno a cui costruire il rilancio verde e digitale del territorio. Il rilancio del territorio, tuttavia, passa anche dalla realizzazione delle numerose e strategiche infrastrutture fisiche e digitali qui presenti e per il cui monitoraggio abbiamo attivato già nel 2020 un Osservatorio permanente, che quantifica fino a 7 miliardi di Euro al 2030 la perdita economica per il territorio ligure causata dalla loro mancata realizzazione. La Regione si conferma quindi alive and kicking, pronta a catalizzare e valorizzare gli investimenti già programmati e che possono renderla sempre più un punto di riferimento per il sistema-Paese”.

In allegato le slide mostrate durante il convegno.