Asl2, riaprono le visite ai degenti senza prenotazione telefonica: la lotta al Covid segna un altro passo avanti

Ulteriore passo avanti per la lotta al Covid-19: la direzione di Asl2, a conoscenza dell'importanza psicologica e sociale, oltre che assistenziale, che comporta la visita ai degenti da parte dei familiari, ha comunicato i nuovi di orari di apertura per le visite ai pazienti delle strutture di degenza ospedaliera.

In considerazione del Decreto Legge n. 24 del 24/03/2022, che dispone la chiusura dello stato di emergenza Covid il 31 marzo 2022 e della dichiarazione dell'Oms in data 05/05/2023 riguardo la fine dell'emergenza sanitaria per la pandemia da Sars-CoV-2, e tenuto conto del quadro epidemico attuale, che vede una bassa circolazione di Sars-CoV-2, della diminuita patogenicità delle varianti circolanti, dell'efficacia delle campagne vaccinali, è stato possibile individuare il nuovo orario di apertura per le visite ai pazienti delle strutture di degenza ospedaliera di ASL2, valido da domani 23 Maggio 2023.

Le visite ai pazienti ricoverati, garantite ai visitatori di età superiore ai 14 anni, saranno quindi consentite dalle ore 12.30 alle ore 14.30 e dalle ore 18.30 alle ore 20.00, senza bisogno di prenotazione telefonica.

In tutte le strutture sarà ammesso un unico visitatore alla volta per singolo degente, ma non sarà più necessario limitare l'accesso a un unico visitatore per camera.

Rimane garantito l'accesso e la permanenza ai caregiver di pazienti fragili, mentre, in riferimento ai pazienti minori è sempre garantito l'accesso e la permanenza ai genitori, caregiver o tutori.

In Ostetricia è garantito l'accesso ai padri dei nascituri o a una persona indicata dalla neomamma al momento del parto e nei giorni seguenti fino a termine del ricovero del neonato dalle ore 10.00 alle ore 22.00.

Permane l'obbligo da parte dei visitatori di indossare correttamente i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e si sconsiglia l'accesso alle strutture ospedaliere ai visitatori che presentino sintomi respiratori.

Resta facoltà dei direttori /responsabili effettuare quelle variazioni straordinarie alle modalità di visita individuate che si rendessero indispensabili al buon andamento del reparto.