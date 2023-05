Diga di Vado Ligure, in allestimento il nuovo impianto per il riempimento dei cassoni

Ormeggiato presso la testata della piattaforma contenitori del porto di Vado Ligure, da qualche giorno si può vedere il nuovo impianto di betonaggio galleggiante.

Appena terminate le operazioni di allestimento attualmente in corso, verrà spostato in radice dell’attuale Diga foranea di Vado per essere rifornito dei materiali necessari alla realizzazione del calcestruzzo per il riempimento dei cassoni esistenti.

In un momento successivo, gli stessi cassoni saranno posizionati secondo il layout di progetto, adeguandoli contemporaneamente alle normative tecniche vigenti.