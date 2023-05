Noli, continua la demolizione del civico 18 di via Belvedere: cambi provvisori alla viabilità

Proseguono, a Noli, i lavori di demolizione del vecchio stabile al numero 18 di via Belvedere, la cui resistenza era stata minata dagli scavi per la realizzazione anni or sono di nuovi garage.

L'edificio verrà ricostruito in un secondo momento, intanto il cantiere relativo al suo abbattimento poterà, a partire da domani, martedì 23 maggio, un paio di giornate di modifiche alla viabilità nella zona per consentire lo svolgimento di alcune lavorazioni nel cantiere.

In particolare, in via Stazione (lato Chiesa di San Paragorio) e in piazza Stazione (nella parte retrostante la Chiesa di San Paragorio) dalle ore 6.00 di martedì 23 e fino alle 24 di giovedì 25 maggio vigerà il divieto di sosta con rimozione forzata in tutta la piazza, fino all'immissione in via Belvedere e piazza San Francesco. Stop anche per tre stalli auto nella parte centrale di piazza Vivaldo.