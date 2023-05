Stella, via ai lavori per la nuova rete di videosorveglianza. Il sindaco: "Partito un ulteriore cantiere"

E' partita l’esecuzione dei lavori della video sorveglianza comunale a Stella.

"È con vero piacere che posso annunciarvi che è partito un ulteriore cantiere che vedrà il posizionamento di una rete di video sorveglianza che possa aiutare le forze dell’ordine ad avere un controllo repentino sulla sicurezza stradale e sulla sicurezza dei nostri cittadini" ha detto il sindaco Andrea Castellini.

Il finanziamento è di 188mila euro per il posizionamento su tutto il territorio comunale.

Il comune si era piazzato al 163esimo posto della graduatoria ministeriale con una poca elevata incidenza di criminalità.

Ad essersi aggiudicate le somme anche i comuni di Ortovero (63mila 314 euro), Albisola Superiore (246mila 674 euro) e Pontinvrea (42mila 484 euro).

"Questo cantiere va ad aggiungersi agli altri di messa in sicurezza strada località Verne quasi ultimato; messa in sicurezza muro spanciato di Gameragna da ultimare i lavori di bitumatura; area picnic San Giovanni; campo sportivo di San Bernardo; nuova area di atterraggio per l’Elisoccorso; messa in sicurezza di strada Mezzano ai Civici 26-28.