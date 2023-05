Celle, scooter e mezzo della nettezza urbana si scontrano: un 45enne ricoverato in codice giallo

Incidente nella mattinata a Celle Ligure in via Delfino, intorno alle 11. A scontrarsi sono stati un mezzo della nettezza urbana e uno scooter, con l'autista di quest'ultimo ad avere la peggio e finire ricoverato in codice giallo al San Paolo di Savona.

A trasportarlo al pronto soccorso del nosocomio savonese è stata un'ambulanza della Croce Verde di Albisola giunta sul posto insieme all'automedica del 118 e alle Forze dell'ordine, le quali hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire la dinamica del sinistro.