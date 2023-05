Cittadina ligure abbandona il cane legandolo ad un’autovettura: denunciata dalla Polizia Locale di Ceva

Ha abbandonato il suo cane legandolo ad un veicolo. A compiere il gesto una cittadina ligure che è stata denunciata dalla Polizia Locale di Ceva.

L’operazione è stata condotta dagli operatori di Polizia Locale, guidati dal Comandante dott. Giovanni Suria, che a seguito di specifica segnalazione pervenuta presso la sala operativa del comando.

Gli agenti della Polizia Locale hanno individuato e denunciato alla Procura della Repubblica, una donna proprietaria di un cane che, già nei giorni scorsi, era stato recuperato perché trovato a vagare sul territorio cebano. La donna, recatasi presso il Canile convenzionato per il recupero del povero cane, rifiutando il ritiro, lo ha legato ad un’autovettura parcheggiata e si è poi allontana abbandonandolo fuori dalla struttura.

Ora il cane sta bene ed è stato collocato al canile sanitario di San Michele Mondovì in attesa di ulteriori accertamenti.

"Un fatto da condannare senza riserve - afferma il comandante della Polizia Locale, Giovanni Suria - Avere un animale domestico è, a tutti gli effetti, come avere un nuovo componente della famiglia e come tale deve essere trattato. Chi non ha ben chiaro questo vincolo eviti di assumersi tali responsabilità. Se per qualsiasi motivo non si è più in condizione di sostenerlo con amore e dignità, ci sono organizzazioni ed enti a cui rivolgersi. Abbandonarlo è un reato grave, penale, duramente perseguito, oltre che una cattiveria umana inaudita".