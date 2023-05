Sanzionate 5 pescherie in provincia di Torino: controlli della Guardia Costiera savonese anche fuori regione

Sanzioni per 7mila 500 euro a cinque pescherie in provincia di Torino dalla Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Savona: esponevano prodotti ittici privi delle informazioni obbligatorie per la tutela del consumatore ed altri prodotti non contenenti le corrette informazioni in materia di tracciabilità.

Prosegue l’attività di controllo della filiera ittica da parte dei militari della Guardia Costiera savonese. Gli ispettori pesca della Guardia Costiera hanno provveduto a sanzionare cinque commercianti, elevando sanzioni amministrative per un importo complessivo pari a 7mila 500 euro, per l’inosservanza al regolamento comunitario che ne disciplina la materia.

L’attività posta in essere dagli ispettori pesca della Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Savona, si inserisce nell’ambito delle numerose attività di controllo che vengono effettuate quotidianamente su tutto il territorio di competenza che si estende anche nelle regioni Piemonte e Valle d’Aosta, a tutela della risorsa ittica e dell’ambiente marino nel suo complesso.