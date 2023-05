Caratteristiche delle scommesse live sul calcio

Il calcio è considerato la disciplina sportiva più popolare tra gli utenti dei negozi di scommesse. Quando si piazzano scommesse live, è necessario conoscere le tattiche più diffuse per aumentare le probabilità di vincita delle scommesse live. Leggete di seguito le migliori tattiche.

Una forte vittoria per i favoriti

Le migliori squadre come Bayern, Real Madrid, Juventus, PSG, Barcellona si trovano a loro agio nei campionati nazionali. A volte hanno difficoltà a trovare motivazioni nelle partite contro squadre decisamente più deboli. Per questo motivo iniziano in modo stentato e spesso subiscono il primo gol. Un gol subìto ferisce il loro ego e poi continuano a distruggere gli avversari. Secondo la strategia, si dovrebbero trovare partite di questo tipo e piazzare scommesse live sulla vittoria della squadra favorita con un punteggio di 0:1. Funziona molto bene in Champions League, ma non in APL.

Totale meno dopo un primo tempo a punteggio pieno

Il secondo tempo è statisticamente più produttivo del primo. Tuttavia, a volte ci sono partite in cui si segnano 4 o più gol nel primo tempo. I tifosi sono entusiasti della stravaganza di gol e si aspettano una continuazione del banchetto, ma il 2° tempo, dopo la grandinata di gol del 1° tempo, non è di norma particolarmente produttivo. Per questo motivo, dobbiamo trovare le partite con le squadre che sono state produttive nel 1° tempo e scommettere sul totale in meno.

Forks

L'unica strategia vincente delle scommesse live sul calcio, almeno in teoria. Le situazioni di arbitraggio possono verificarsi anche nel pre-partita, ma nelle scommesse live ci sono più forzature, soprattutto con puntate alte. Il motivo è che i bookmaker non hanno abbastanza tempo per adattarsi al mercato.

Corridoi

Un'altra strategia che prevede di scommettere su esiti opposti. Solo se una delle due scommesse perde sempre e la seconda vince, nei corridoi si possono giocare entrambe le scommesse. Infatti, l'obiettivo del giocatore è quello di entrare nel corridoio. Ad esempio, all'inizio dell'incontro si scommette su un totale inferiore a 3. E tra 5-10 minuti, quando le quote aumentano, si scommette su un totale superiore a 1,5. Se durante l'incontro vengono segnati 2-3 gol, entrambe le scommesse risulteranno vincenti. In ogni caso, una delle due scommesse vincerà al 100%.

Scommesse sui totali oltre 1,5

Nelle partite importanti, gli avversari devono fare scouting per la prima mezz'ora per conoscersi e non correre rischi. Poi iniziano ad aprirsi, soprattutto dopo la pausa. Questa strategia consiglia di puntare sul totale over 1,5 della partita, se dopo 30 minuti il punteggio è 0-0. Un esempio eloquente sono le prime 4 partite della Champions League 2018/19 1/8. In tutte e 4 le partite, il primo tempo si è concluso senza reti, ma in ognuna di esse il punteggio totale è stato superiore a 1,5.

Gol esterno dopo 80 minuti

Nelle partite tra favoriti e sfavoriti, la squadra più forte si trova spesso in vantaggio dopo 80 minuti e si limita a giocare la partita. Se la squadra sfavorita non ha ancora segnato, è una buona idea scommettere su un gol. Le quote sono molto alte e il tasso di passaggio non è trascurabile. I campionati asiatici, sudamericani e i più popolari campionati nordamericani sono perfetti per questa strategia.

Scommesse sul numero totale di cartellini gialli

Prima dell'evento è molto più difficile prevedere il numero di cartellini gialli che durante la partita, quando si può vedere il comportamento dell'arbitro, lo stile e lo spirito del gioco. I cartellini gialli possono iniziare ad essere assegnati dal primo minuto, oppure possono essere assegnati dopo il 60° minuto se la partita è importante o cruciale. In questi casi, si dovrebbe essere liberi di scommettere sul totale e trarre profitto.

Qualunque sia la vostra strategia di scommesse sul calcio, la disciplina fornita dai sistemi di gestione del bankroll è essenziale. Le strategie offrono grandi opportunità. Basta usarle correttamente. Le tattiche aumentano davvero le possibilità di vincere i parlays.