Ristorante della Darsena chiuso da 4 mesi: "Non si trova personale"

All'inizio dell'estate il settore della ristorazione è sempre in difficoltà nel reperire personale formato da assumere nelle proprie attività e quest'anno la situazione sembra ancora più critica di quelli passati. Un caso è quello di Oyster Cafè, ristorante molto conosciuto in Darsena. L'esercizio è chiuso ormai da quattro mesi perché il titolare lamenta le difficoltà a trovare personale.

Sulla porta del locale c'è scritto, infatti, che l'Oyster Cafè è temporaneamente chiuso e fa solo servizio da asporto.

"La difficoltà in cui mi trovo è comune a molti altri colleghi del settore - spiega Luca Mantovani - non si riescono a trovare persone formate e disponibili a coprire orari di lavoro anche nei fine settimana. Mi hanno chiamato oltre venti persone, la maggior parte delle quali non parlano italiano o senza i documenti in regola; si sono presentati anche dei minorenni ma si lavora fino a tardi e comunque è personale senza una formazione".

"Ho due locali, l'Oyster e Bacoc, e ho dovuto fare una scelta su quale portare avanti. Quindi ho deciso di chiudere temporaneamente l'Oyster Cafè", conclude il proprietario. Il problema riguarda un po' tutti i ristoranti e bar della città, e la questione del personale qualificato vede soprattutto mancanza cuochi.