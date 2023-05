Vacanza romantica in Alto Adige: scegliete la magia della splendida Vipiteno

Forse molti penseranno che per regalarsi una vacanza all’insegna del romanticismo sia necessario aspettare una particolare ricorrenza, magari il giorno di San Valentino oppure l’anniversario del fidanzamento o del matrimonio; in realtà non è così, ogni momento è quello giusto per lasciarsi tutto il resto del mondo alle spalle, staccare la spina e allontanarsi dalla caotica frenesia della routine quotidiana e partire per una romantica vacanza in un luogo da sogno: l’Alto Adige, un territorio che ha tantissimo da offrire sotto tutti i punti di vista.

Se questa idea vi tenta, ne abbiamo un’altra che apprezzerete sicuramente: prenotate il vostro soggiorno di coppia in questo meraviglioso hotel romantico in Alto Adige, il Romantik Hotel Stafler, il cui nome è già tutto un programma. Questa stupenda struttura, che ha alle spalle 700 anni di storia, si trova a Campo di Trens, nelle immediate vicinanze della bellissima Vipiteno; se già conoscete quest’ultima località sapete perché vale la pena di tornarci, se invece non ci siete mai stati, dovete rimediare quanto prima!

Perché scegliere il Romantik Hotel Stafler?

Il Romantik Hotel Stafler è la scelta ideale per un week-end o una più lunga vacanza all’insegna del romanticismo a cominciare dal “nido di coccole” situato in una posizione molto riservata del podere dell’hotel; qui, a disposizione della coppia, una romantica pergola con un morbido divano; in questo vero e proprio “nido” sarà possibile farsi servire un pic-nic o una cena da sogno impossibile da dimenticare.

Per il massimo relax, inoltre, all’interno della struttura è presente una zona wellness che offre numerose occasioni di comfort per una giornata all’insegna del relax più assoluto. Il nostro primo suggerimento è quello di provare la cabina a raggi infrarossi “Romantica” per un trattamento benessere di grande efficacia da abbinare alla cromoterapia e all’aromaterapia. Una valida alternativa sarebbe quella di concedersi un bagno di vapore alle erbe aromatiche e ai sali marini, ma potreste optare anche per una più tradizionale sauna finlandese.

Dopo la sauna un’ottima idea è quella di recarsi nella “zona relax” dove vi aspettano i comodi lettini ad acqua, qui potrete rilassarvi pensando solo a voi stessi e avrete anche la possibilità di ammirare i monti dell’Alta Valle Isarco, insomma una delizia per il corpo e per la mente. Potrebbe andarvi anche un tuffo nella piscina coperta che contiene l’acqua che sgorga dai monti della zona.

Ma non è finita qui, il Romantik Hotel Stafler vi mette a disposizione tantissimi trattamenti wellness; potreste per esempio richiedere un trattamento schiena intensivo con coppettazione oppure un massaggio detox al miele; magari sarete incuriositi dalla “cerimonia delle campane tibetane” un metodo che allevia i dolori causati dallo stress e allenta le tensioni. Altre possibilità sono i trattamenti beauty (manicure, pedicure), i trattamenti viso, i peeling e gli impacchi di vario tipo, i massaggi ecc.

Arrivati poi all’ora di cena, sarà il momento di gustarsi il menu di 6 portate firmato dallo chef stellato Peter Girtler nella romantica Gasthofstube dove potrete partire per un viaggio culinario d’eccezione che prevede un mix straordinario tra la tradizione tirolese e quella mediterranea.

Terminata la cena, potreste decidere di recarvi nel centro di Vipiteno per una romantica passeggiata oppure di ritirarvi nelle accoglienti suite dell’hotel.