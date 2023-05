Alimentazione e salute, il pesce ligure protagonista ad Andora nel laboratorio delle Antiche vie del Sale

Sabato 20 maggio, in occasione della decima edizione della rassegna gastronomica “Azzurro Pesce d’Autore” – organizzata presso la Marina di Andora dal 19 al 21 maggio – il nostro pescatore Michele Cardarelli ha preso parte al laboratorio del gusto “Dalla rete alla padella” delle Antiche vie del Sale dando vita, accanto al cuoco Renato Grasso, a una serie di proposte di cucina naturale a base di pesce, in grado di esaltare le eccellenze del territorio e, al contempo, di valorizzare appieno il binomio ormai consolidato “alimentazione-salute”.

Michele Cardarelli – titolare dell’Ittiturismo “Coop. Capo Mele” – è impegnato da anni in attività ludico-didattiche per la valorizzazione del pesce azzurro. Nel corso dello show cooking, incentrato sulla filosofia slow food buono, pulito e giusto, il pescatore ha raccontato le caratteristiche delle diverse specie durante le operazioni di sfilettatura, mentre lo chef ha spiegato come cuocere in modo naturale il pesce con la sola aggiunta de “il sale della Liguria”.

“Grazie a ricette come queste – spiega Daniela Borriello, Responsabile regionale di Coldiretti Impresa Pesca – possiamo valorizzare al meglio il pescato fresco utilizzando anche pochi ingredienti. Un principio che, quando siamo davanti a prodotti a km0 e che rispettano la stagionalità, è sempre garanzia di una più alta qualità e freschezza. Solo così, infatti, è possibile trovare esclusivamente pesce del nostro mare. Come Coldiretti siamo davvero contenti di essere stati coinvolti in questa iniziativa”.

“Azzurro Pesce d’Autore” è l’evento clou per la degustazione di golosità del territorio della Riviera delle Palme e non solo, grazie alla presenza di numerosi stand di street food di mare della nostra tradizione. Ma c’è di più: la kermesse, arrivata con successo al suo decimo giro di boa, è anche una grande mostra mercato, con una selezione di espositori presente per tutta la tre giorni, oltre a laboratori e workshop come quello realizzato da Cardarelli e Grasso e degustazioni guidate, show cooking e momenti di approfondimento sulle tipicità e sul mondo del mare.

Il laboratorio “Dalla rete alla padella” – coordinato dal Marketer Franco Laureri e dall’Event Manager Monica Cavalleri – è stato realizzato dall’associazione dei Comuni delle Antiche Vie del Sale con il sostegno della Pro Loco di Andora e la collaborazione dell’amministrazione comunale e del Pastificio “Fratelli Porro” di Pornassio (IM).