Cisano: "Un respiro oltre le 7 cime", incontro con l'alpinista ligure Lorenzo Gariano

All’età di 6 anni, dall’Inghilterra, dove erano emigrati i suoi genitori, si è trasferito ad Imperia degli zii, per ritornare una volta completate la scuole superiori in Inghilterra ed arrivando a compiere imprese straordinarie. "Fu il medico a dire ai miei genitori che avrebbero dovuto portarmi al mare – racconta Gariano – In Liguria, abitava uno zio e così ho vissuto con lui fino ai 18 anni, quando ho completato i miei studi in agraria, sono tornato in Inghilterra, ma le mie condizioni di salute, intanto erano nettamente migliorate. E da allora sono pendolare perché in Inghilterra ho una famiglia. A Imperia gestisco il rifugio Chionea, a Ormea, in Alta Val Tanaro". E conclude: "La vera impresa non è arrivare in vetta, ma inseguire i propri sogni, credendo nella possibilità di realizzarli".