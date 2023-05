"Germinazioni musicali" a Palazzo Ricci, il 26 maggio nuovo appuntamento a Finalborgo

Continuano le conferenze con audizioni organizzate nei locali di Palazzo Ricci a Finalborgo dalla Sezione Musicale di Conservazione della Biblioteca Mediateca Finalese. Venerdì 26 maggio, alle ore 16,30, sarà la volta di un incontro dal titolo “Germinazioni musicali. Musica che nasce dalla musica”.

Spiega il relatore, Flavio Menardi Noguera, musicologo e responsabile della Sezione Musicale: “Alcuni capolavori musicali tendono a originare nuova musica, anche a distanza di molto tempo, con un processo 'organico' che sembra ignorare le divisioni di genere”.

Sarà l’occasione per verificare come autori moderni hanno tratto ispirazione da alcuni grandi capolavori dal passato facendoli “risuonare” e rivivere in modo nuovo. L’ingresso è libero ed è possibile prenotarsi al numero di telefono 3779963058.

"Un sentito grazie per la collaborazione alla Società dei Concerti", concludono gli organizzatori.