Open day al campus di Savona con l'evento "Students, Music, Enterprise"

“Ritengo sia importante che la città percepisca il Campus come sua parte integrante, imparando a conoscerne gli spazi, le attività didattiche e di ricerca che vi si svolgono e le realtà imprenditoriali che ospita. Tutto questo si traduce in nuove possibilità e nuovi stimoli per chi si sta affacciando al mondo universitario – dichiara, invece, Federico Delfino, Rettore dell’Università di Genova - Entrare in esso, anche fisicamente, come consente questa iniziativa, è un modo per farlo scoprire, per soddisfare curiosità e, mi auguro, trovare risposte e ispirazione per il proseguimento degli studi”.

Il programma prevede, a partire dalle 17, la presentazione del Campus e delle aziende qui ospitate. Ci sarà la possibilità di fare visite guidate negli spazi universitari a cura degli studenti di dottorato e di incontrare le imprese che, nel cortile, proporranno il “Carrier Day”.