Rocchetta di Cengio: grande successo per la festa dell’aglio orsino, ospite e testimonial Eleonora Matarrese

A Cengio Rocchetta si è svolta la prima festa dell’aglio orsino, quest’anno abbinata alla 54esima sagra della frittella dolce, prodotto De.Co. di Cengio e alla ultra-secolare festa della Madonna du Rigon.

Ospite dell'evento Eleonora Matarrese, laureata in lingue (ne conosce sette), esperta di etnobotanica e fitoalimurgia. Nel 2012 ha aperto "Pikniq", il primo ristorante in Italia — oggi anche azienda agricola — a offrire cibo selvatico a 360 gradi. Fa parte dell’Alleanza Cuochi di Slow Food e gestisce un suo blog "La cucina del bosco", attraverso cui diffonde anche le pratiche della raccolta consapevole di specie spontanee commestibili in tutta Europa, con particolare riferimento all'autosufficienza, alla permacultura e alle food forest. E' anche direttore di "i Skogen!", unico magazine in Italia su etnobotanica, fitoalimurgia e folklore in chiave di ricerca. Inoltre ha pubblicato "La cuoca selvatica", storie e ricette per portare la Natura in Tavola.