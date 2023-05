Serata di raccolta fondi a Savona per l'associazione Zanzibar Help

La sera di giovedì scorso, 11 maggio, al ristorante "Bella Recco" di Savona una cena con raccolti fondi per la popolazione della Tanzania ha accompagnato la presentazione dell'associazione Zanzibar Help.

Il progetto, nato anni fa da un'idea di Marco Pugliese e sua moglie Graziella, è un concreto aiuto per le persone di Zanzibar: l'associazione fornisce infatti pacchi alimentari alle famiglie più bisognose, supporto medico, contribuisce alla costruzione di vasche per la raccolta dell'acqua.

Tra i progetti più recenti, vi è quello di una scuola per bambini diversamente abili, l'unica in tutta l'isola, che prevede anche dormitori, una mensa, un ambulatorio medico, una zona per l'avviamento al lavoro e un ampio terreno coltivabile.

Oltre a Pugliese, sono intervenuti gli osteopati Roberto Guglielmi e Roberto Frumento, la musicoterapeuta Anna Tutsi Boesso e Fulvio Bacchiocchi, organizzatore della serata.

Presenti alla serata anche il sindaco di Savona, Marco Russo, e alcuni assessori fra cui Riccardo Viaggi e Nicoletta Negro.