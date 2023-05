Nomina di Chiara Colosimo a presidente della commissione antimafia, Centi: "Da chiarire i suoi legami con elementi vicini al Nar"

“Spiace che in una giornata così importante e delicata come quella di oggi, in cui ricorre il trentunesimo anniversario della strage di Capaci, con un'evidente forzatura da parte del governo, non condivisa per lungo tempo neanche dalle stesse forze di maggioranza, si sia giunti all'elezione di una presidente della Commissione Parlamentare Antimafia nazionale, Chiara Colosimo, turbata dal non voto delle opposizioni per i suoi legami ancora da chiarire con elementi vicini al terrorismo nero dei NAR (Nuclei Armati Rivoluzionari)”. Questo il commento del presidente della Commissione Regionale Antimafia della Liguria, Roberto Centi.