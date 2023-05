Alluvione in Emilia Romagna, da Ceriale un pensiero di solidarietà anche per gli animali (FOTO)

La neo neoeletta consigliere del Comune di Ceriale, Nadia Ligustro, ha contribuito a raccogliere gli aiuti per ambulanze veterinarie pronte soccorrere anche gli animali disastrati nella recente alluvione che ha messo in ginocchio l’Emilia Romagna.

Con l’aiuto del sindaco Marinella Fasano e di tutta quanta l’Amministrazione Comunale, è stato reso possibile l'arrivo a Ceriale di 8 ambulanze veterinarie con tre rimorchi carichi di prodotti alimentari e di utilità per cani, gatti e animali da reddito (cavalli, bovini, ovini, suini, ecc). Alla carovana si è unito anche un autotreno pieno di fieno ed un escavatore.

Per questa missione sono impegnati 22 volontari, capitanati dal Presidente dell’Associazione Ambulanze Veterinarie d’Italia sezione Liguria, Gian Marino Dotti. La partenza dei mezzi avverrà domattina, mercoledì 24 maggio all’alba, con prima destinazione Faenza. Di qua, i beni verranno smistati per la distribuzione in altre località.

Oltre alla dovuta priorità nei confronti delle persone e delle strutture, anche agli animali è stato riservato un pensiero di solidarietà.