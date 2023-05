Uno sceicco al Ferraris, ma per vedere Genoa-Bari: Al Thani in visita col presidente della Lega B Balata

Tra dromedari e copricapi tipicamente arabeggianti, palese ironia dei tifosi genoani rivolta alla presunta trattativa poi rivelatasi inconsistente per l'acquisizione della Sampdoria, lo scorso venerdì 19 maggio in occasione di Genoa-Bari un vero sceicco al Ferraris c'era.

Era Hamad Bin Khalifa Ahmad Al Thani, il quale ha incontrato, accompagnato dal console del Qatar a Milano, Abdulla Jassim Al-Zeyara, il presidente della Lega Serie B Mauro Balata, presente nell'impianto genovese per premiare il Grifone e i Grifoncini per le rispettive risalite nelle massime categorie di competenza.

Sul tavolo i futuri programmi di ampliamento della categoria cadetta in materia di marketing e promozione verso nuovi mercati arrivando a creare un progetto di interscambio culturale, sportivo e di crescita formativa in Qatar col contributo e l'esperienza delle società italiane della Lega B.

Oltre al racconto di cosa rappresenti il campionato di seconda divisione nazionale, con la sua storia e lo stato attuale dell'arte, la delegazione si è poi intrattenuta sul tappeto verde del Ferraris assistendo alla premiazione con passerella di Sturaro e compagni: "Sono davvero soddisfatto della calorosa accoglienza che il presidente Balata ci ha manifestato ed ho apprezzato davvero molto il lavoro della Lega B che rappresenta il calcio degli Italiani. Sono sicuro che troveremo spunti per collaborare proficuamente attraverso progetti di sviluppo reciproci" ha detto Al Thani, come riportato dall'Ansa.

"È stato davvero emozionante partecipare alla premiazione del Genoa, la più antica società di calcio italiana, in uno stadio ricolmo in ogni ordine di posti" ha poi aggiunto lo sceicco.

Anche il presidente Balata si è detto soddisfatto dell'incontro "dove si sono poste le basi per interessi e obiettivi comuni che tendono alla crescita di un prodotto, quello della Serie BKT, in un mercato emergente e, dall'altra parte, allo sviluppo di un progetto sportivo in un Paese dove anche grazie ai recenti Mondiali l'entusiasmo per questo sport è nella sua massima espressione".