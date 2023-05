Alassio festeggia il Tricolore coi giovani studenti delle quinte elementari e i Lions

La Festa del Tricolore si celebra ufficialmente il 7 gennaio, ma il Lions Club di Alassio per sensibilizzare i giovani delle quinte elementari, ha organizzato la ricorrenza in un periodo di avanzata primavera per meglio seguirla all’aperto con un clima di gradimento.

Cerimoniere e organizzatore dell’evento, intitolato “Promuoviamo il Tricolore”, il generale di aviazione a riposo Gianni Carbone che, con la collaborazione del Comune di Alassio e l’attuale dirigenza del Lions Club di Alassio per via della presidente Mirella Rotondo, la dirigente scolastica Poggio, le insegnanti e gli alunni delle quinte elementari, ha invitato le associazioni d’Arma, del Volontariato e le autorità cittadine alla cerimonia, durante la quale si è voluto spiegare la storia della Bandiera Italiana, sottolineando l’importanza di averne il rispetto, così come anche verso tutte le altre del mondo.

I ragazzi hanno recitato brevi poesie da loro composte sul Tricolore, assistendo prima all’alzabandiera, cantando l’inno nazionale, quindi partecipando alla deposizione di una corona di fiori ai piedi del Monumento ai Caduti e ricevendo in dono il Tricolore.

"Una cerimonia importante - il commento del Consigliere incaricato alle Politiche Scolastiche, Fabio Macheda - per far riflettere sul rispetto ed il valore della Bandiera".