Nominati i nuovi direttori Rai, Toti: "Giornalismo di qualità cardine della vita democratica del paese"

“Auguri di buon lavoro ai nuovi direttori del Tg1 Gianmarco Chiocci e del Tg2 Antonio Preziosi, come al confermato alla guida del Tg3 Mario Orfeo. Buon lavoro anche a Francesco Pionati, che assume la direzione del Gr e a Jacopo Volpi, nominato alla guida di RaiSport. Giornalismo libero e di qualità, approfondimento e informazione rappresentano uno dei cardini della vita democratica del nostro Paese, elementi sempre più importanti non solo per la politica, ma per tutta la società”.

Così il presidente della Regione Liguria dopo le nomine da parte del Consiglio di amministrazione della Rai dei nuovi direttori delle testate.