Sampdoria, Radrizzani cerca investitori e guarda a Oriente: interesse della Qatar Sports Investments?

Sarebbe un nome d'altissimo profilo l'investitore che Andrea Radrizzani, starebbe provando a coinvolgere per affiancarlo nella sua scalata alla proprietà della Sampdoria.

A lanciare nelle ultime ore l'indiscrezione di un tentativo da parte dell'attuale proprietario del Leeds è stato il quotidiano francese L'Equipe, secondo cui l'imprenditore di origini milanesi avrebbe avviato i contatti per portare al Ferraris la Qatar Sports Investments, fondo qatariota facente capo a Nasser Al-Khelaifi, attuale proprietario del Paris Saint-Germain.

Secondo i giornalisti d'Oltralpe, le trattative tra la Aser Ventures di Radrizzani (nei giorni scorsi a Bogliasco per un sopralluogo al centro sportivo Mugnaini) e l'attuale titolare delle quote di maggioranza blucerchiate, Massimo Ferrero, sarebbero già in fase avanzata: al patron dei "Whites" andrebbero le quote di maggioranza, con le restanti lasciate nelle mani dei qatarioti.

La prossima tappa certa, al di là delle indiscrezioni, resta comunque quella del 26 ma più probabilmente 29 maggio, quando si terrà l'assemblea dei soci dove Barnaba, il quale avrebbe già in tasca un piano di collaborazione con la famiglia Garrone e l'accordo con Sace (la controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze che è il garante della maggior parte del debito), dovrebbe presentare la propria offerta vincolante.