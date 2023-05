Scontro tra camion e auto con sversamento di trielina, esercitazione sulla A6

Un incidente tra un autocarro che trasportava tricloroetilene (trielina) e una vettura, con conseguente sversamento della sostanza chimica e il soccorso dell'occupante dell'auto, rimasto ferito a seguito dell'impatto fra i due veicoli. Questa l'esercitazione svolta nella serata di ieri all'interno della galleria Pagliera, situata lungo l'autostrada A6.

L'attività, come quella messa in campo la scorsa settimana, tra il 19 e il 20 maggio, presso la galleria ferroviaria San Giacomo, posta fra Finale Ligure e Spotorno, aveva come obiettivo testare le procedure di emergenza nelle infrastrutture viarie nell'ottica di una progressiva elevazione dei relativi standard di sicurezza.