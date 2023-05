Tina Turner “simply the Best”: nel 1990 accese il palco dell’Annibale Riva ad Albenga

Tappa internazionale questa settimana per la rubrica #ILBELLOCISALVERÀ, che vuole ricordare l’esplosiva cantante, ballerina e attrice statunitense Tina Turner, mancata all’affetto di milioni di fan in tutto il mondo lo scorso mercoledì 24 maggio. Un’altra stella si è spenta, lasciando orfani gli appassionati della sua energia, della sua forza e del suo sconfinato talento. Anche tutte le persone che nel lontano, ma neanche troppo, 1990 cantarono e ballarono con lei al vecchio stadio Riva di Albenga.

Si è spenta all’età di 83 anni una delle voci più potenti del rock 'n roll internazionale: Tina Turner, eccezionale icona della musica, che con la sua straordinaria presenza scenica calcò anche il palco ingauno.

"La regina del rock 'n roll è morta serenamente dopo una lunga malattia nella sua casa di Küsnacht vicino a Zurigo, in Svizzera - ha detto il suo portavoce -. Con lei il mondo perde una leggenda della musica e un modello".

Una carriera lunga più di mezzo secolo, che va dagli anni Sessanta ai Duemila, vendendo oltre 180 milioni di album, vincendo 12 Grammy Awards e, nel 1986, una stella sulla Hollywood Walk of Fame. Fra le sue hit indimenticabili "What's Love Got To Do With it", "Private Dancer" e "The Best".

Era il 7 agosto 1990 quando Tina Turner accese lo Stadio Annibale Riva di Albenga, portata nella Città delle Torri da Vincenzo Spera, tragicamente scomparso lo scorso marzo. La tappa ingauna fu programmata dopo quella di Lüneburg (Germania) e prima di Bari. Era l'estate di “Foreign Affair: the Farewell Tour”.

Su un palcoscenico a forma di astronave, lungo 46 metri e alto 18, trasportato a bordo di 20 tir, la regina del rock 'n roll si esibì “incendiando” letteralmente un pubblico che cantò e ballò ininterrottamente insieme alla rockstar durante le due indimenticabili ore di concerto. Fortunate le persone che oggi possono dire “Io c’ero”.

Una leonessa spettinata, con una “criniera” ribelle come lei, incendiaria, instancabile, pioniera nella musica, ma anche nello stile, con quegli abiti rock e luminosi che la rendevano magnetica.

Tina Turner fu applauditissima ospite in Liguria anche in altre occasioni. Il Festival di Sanremo, infatti, la vide salire sul palco dell’Ariston 4 volte: nel 1979, nel 1990, nel 1996 e nel 2000, quest’ultima edizione condotta dal savonese Fabio Fazio.

Cantante, ballerina e attrice statunitense, nacque con il nome di Anna Mae Bullock il 26 novembre del 1939 a Nutbush nel Tennessee. La sua carriera musicale iniziò negli anni '50 come membro del duo Ike & Tina Turner. Il gruppo ottenne successo con canzoni come "A Fool in Love" e "River Deep - Mountain High". Tuttavia, la relazione tumultuosa con Ike Turner portò alla fine della loro collaborazione nel 1976. Dopo il divorzio, Tina intraprese la carriera solista rivelandosi un'incredibile artista e regalandoci hit indimenticabili. La sua energia sul palco e la sua potente voce l'hanno resa famosa in tutto il mondo.

Un simbolo: quello di una donna con una forza straordinaria che ha dimostrato come sia possibile rialzarsi dopo una storia di violenza domestica e tornare sul palco più forte che mai. Un’artista simbolo di resilienza, quindi, superando diverse sfide personali laceranti, nel corso della sua vita. Ma un simbolo anche di stile, combinando rock'n'roll e R&B in un modo unico, nella musica e nell’immagine.

Nel 2008, la rockstar annunciò il suo ritiro ufficiale dalle tournée, pur continuando a lavorare su progetti musicali e cinematografici. Infine, nel 2021, la storia della sua vita venne impressa su pellicola con la realizzazione di una docu-serie dal titolo "Tina", opera che ha ricevuto ampi consensi da critica e pubblico.

Tina Turner, una donna che si è conquistata la libertà, un’artista pioniera in tutto: lei, che è “simply the Best”, è già leggenda. Ciao Tina.

