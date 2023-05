Alassio, primo Consiglio targato "Melgrati quarter": Roberta Zucchinetti confermata presidente

Dopo l’inno di Mameli, i ringraziamenti alla cittadinanza del primo cittadino, che ha avuto la fiducia per la quarta volta e che continuerà a governare la città per i prossimi 5 anni: "Grazie a tutti gli alassini che mi hanno permesso di esser rieletto. Ho una squadra di altissimo livello e la certezza di portare avanti al meglio quello che abbiamo promesso in campagna elettorale e individuato nel nostro programma".

Poi l’intervento emozionato, ma dal sapore un po’ amaro, di Jan Casella, capogruppo della minoranza che in esordio ha proposto di devolvere il “gettone di presenza” della serata agli alluvionati in Emilia Romagna, che ha trovato il pieno consenso del Consiglio. È suo il discordo dedicato ai giovani, poco interessati alla vita politica della città e l’appello a un maggiore coinvolgimento, anche quando si è chiamati alle urne. A fargli eco è il primo cittadino, che ha di fatto toccato un punto del programma elettorale con l’istituzione di “una giornata al mese in compagnia del sindaco”, iniziativa dedicata a giovani uomini e giovani donne dai 18 ai 30 anni che trascorreranno una giornata lavorativa con Marco Melgrati. “Una giornata con me per capire in cosa consiste il lavoro del primo cittadino – ha affermato il neoeletto sindaco -, sia all’esterno che all’interno del Comune. Mi piacerebbe che la prima persona fosse la più giovane della lista di Jan Casella”.