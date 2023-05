Porto di Savona, una manifestazione d'interesse per l'energia sostenibile

L'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale si affida alla manifestazione d'interesse per il progetto di realizzazione di una «port grid» al porto di Savona per la "estrema urgenza di realizzazione delle opere" e per il rispetto dei tempi previsti dal Pnrr.

L'investimento previsto è di 10 milioni di euro, compresi tra progettazione e realizzazione dei lavori.

Il progetto dovrà prevedere l’installazione di pannelli fotovoltaici e la realizzazione di un sistema “port grid” per l’accumulo di energia in grado di soddisfare l’intero fabbisogno del porto di Savona.

E' prevista la realizzazione di più impianti fotovoltaici su varie strutture portuali gestiti da una rete integrata con sistemi di accumulo. Questa rete che permetterà di gestire e controllare gli impianti elettrici e di incrementare la sostenibilità del porto della Torretta.

L’energia ricavata dal fotovoltaico prodotta sarà usata per l’alimentazione dell’illuminazione pubblica e delle colonnine di ricarica per i mezzi elettrici operativi nel porto.