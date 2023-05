Ultime giornate di campionato 2023, sguardo ad alcuni campionati europei

I principali campionati europei stanno finendo, tutti sono alla penultima giornata della stagione. Oltre alle nuove squadre vincitrici, i club faranno i conti con una nuova sessione di calcio mercato, quella estiva, e le qualificazioni alle prossime coppe europee. Bookmakers online come 1win Italia a breve metteranno le tabelle quote delle partite post campionato, in questo momento analizziamo gli antepost di fine stagione.

Campionato tedesco e campionato olandese: antepost, classifiche e ultime giornate

Il campionato tedesco e il campionato olandese hanno il pregio di allenare i club ad un calcio molto tecnico e competitivo.

Dai club della Bundesliga e dell'Erevidisie sono arrivati anche nella Serie A giocatori molto forti, vedi ad esempio Lukaku. Allo stesso tempo, sono campionati con club che guardano con interesse alla qualità calcistica dei club italiani e spesso prendono giovani calciatori facendoli crescere. Cosa sta succedendo nelle rispettive classifiche?

Nella Bundesliga si sta ancora giocando la trentatreesima giornata di campionato. In testa alla classifica troviamo il Bayern Monaco con 68 punti. Il Borussia Dortmund è dietro con 67 punti, Rb Lipsia e Union Berlino occupano il terzo e quarto posto utili alla qualificazione Champions LEague. Solo l'Union Berlino è fuori dai 60 punti, dal quarto posto in giù si scende di numero. In tutto, nell'arco di un weekend, si giocano nove partite, qualche squadra deve recuperare qualche match perso durante l'anno prima della fine del campionato. Per ora, ad aver vinto e con molti goal ci sono Colonia, 5 a 2 contro l'Herta, Bayern Monaco, 6 a 0 contro lo Schalke, l'Union Berlino contro il Friburgo, Il Borussia Dortmund, 5 a 2 contro il M Gladbach.

La 33 giornata, penultima, dell'Eredivisie, campionato olandese, si è conclusa. Hanno vinto anche con molti goal Ajax, Go Ahead Eagles, Sparta Rotterda, Twente, Vitesse, Az e Feyenoord, Excelsior. Hanno pareggiato con tre goal PSV Eindhoven contro Heerenveen. La classifica vende in un primo posto invidiabile il Feyenoord, una sola partita persa e solo sette pareggiate, tutto il resto finora solo vinto. Dietro, a 72 punti, solo cinque sconfitte durante l'anno, il PSV Eindhoven, al terzo posto la squadra più conosciuta qui in Italia nel panorama del calcio olandese, l'Ajax. Terzo posto 69 punti, solo quattro sconfitte e nove pareggi su 33 partite.

Calcio inglese e calcio francese, situazione campionati prima serie

Per ragioni di lunghezza articolo, non possiamo aggiungere i campionati spagnolo e portoghese, ed ecco che concludiamo questa nostra rassegna con un confronto classico nel calcio europeo: inglese e francese. Qual è la situazione di classifica, giornate e anche giocatori?

La Premier League, il primo campionato di calcio inglese, dopo una lunga permanenza dell'Arsenal al primo posto, rivede in vetta alla classifica il Manchester City.

Tra Manchester City e Arsenal pochissima differenza per numero di vittorie, 27 contro 26, quattro pareggiate contro sei, quattro sconfitte contro sei. Tutte e due le squadre sono sopra gli 80 punti, mentre il Newclaste al terzo posto è al 69 punti solo 19 partite vinte, al momento della scrittura deve ancora giocare contro il Leicester City. La 37° giornata vede un match importante, tra il City e il Chelsea. Il Manchester United occupa il quarto posto, il Liverpool occupa il quinto posto, Tottenham all'ottavo fuori dall'area di qualificazioni europee.

Anche in Francia, nella Ligue 1 mancano ancora due giornate, si sta giocando la trentaseiesima. Finora hanno vinto il Lione, il Montpellier, il Lilla, Rennes, Brest. Il PSG deve ancora giocare con un ritiro contro Auxerre. I primi sette posti della classifica sono PSG ad 81 punti, Lens a 75 punti, Olympique a 73 punti, Monaco a 65, Lilla a 63, Rennes a 62, Lione a 59. Campionato molto equilibrato tra le squadre, a correre molto il PSG anche se senza troppo distacco dalla seconda squadra. Le statistiche marcatore premiano Alexandre Lacazette del Lione, Kylian Mbappé del PSG, Lione Messi e Neymare per gli assist e non per i numero di goal.