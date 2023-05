Samp-Radrizzani, il CdA blucerchiato conferma: c'è l'accordo preliminare

"Il Consiglio di Amministrazione di U.C. Sampdoria S.p.A. comunica che nella notte è stato sottoscritto un accordo preliminare per la finalizzazione di un aumento di capitale nella società da parte di Gestio Capital e Aser Holding. La proposta presentata da Gestio Capital e Aser Holding si è dimostrata più in linea con l’interesse dei creditori sociali e il piano di risanamento predisposto dal club e, nel contempo, sono state date adeguate garanzie per il futuro della Sampdoria".

Si apre con queste parole la nota ufficiale con la quale il CdA della Sampdoria rende noto ufficialmente l'accordo raggiunto con Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi che paiono ormai a un passo dal rilevare il club blucerchiato attraverso il fondo Gestio Capital, asset manager dell’intera operazione, insieme ad Aser e QSI (il fondo del Qatar) come investitori.

"Il perfezionamento di tale operazione è condizionato al completamento delle attività prodromiche alla presentazione dell’istanza per l’Accordo di Ristrutturazione del debito, tra cui, inter alia, gli accordi con i creditori della società - si legge ancora nella nota in merito ai prossimi passaggi necessari per chiudere l'affare - Ringraziamo Gestio Capital e Aser Holding per gli sforzi profusi negli ultimi giorni per addivenire a tale risultato, consci che ci aspettano ancora molte attività e giorni intensi per poter finalizzare l’operazione".