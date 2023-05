Meteo, nel pomeriggio torna la pioggia nelle zone interne

Ecco le previsioni meteo per oggi, domenica 28 maggio, a cura di Limet Liguria.

Situazione: alta pressione in indebolimento sul Mediterraneo, delle infiltrazioni di aria più fresca favoriranno lo sviluppo di instabilità.

Cielo e Fenomeni: tra la notte ed il primo mattino sviluppo di qualche rovescio o temporale sui versanti padani occidentali, non si escludono coinvolgimenti di alcuni tratti costieri del ponente; altrove tempo asciutto con alternanza tra sole e locali addensamenti.

Nel corso della mattinata esaurimento dei fenomeni con ampie schiarite anche a ponente.

Dalle ore centrali della giornata formazione di rovesci temporaleschi nelle zone interne, degli sconfinamenti potranno interessare alcune zone della fascia costiera.

In serata esaurimento delle precipitazioni, fatta eccezione per dei fenomeni sui versanti padani occidentali.

Venti: ad inizio e fine giornata deboli o moderati da nord, rinforzi fino a tesi sul Savonese. Nel pomeriggio brezze dominanti sugli estremi della regione, di direzione variabile sul settore centrale.

Mari: tra quasi calmo e poco mosso.

Temperature: minime in lieve aumento a ponente, stabili altrove. Massime stazionarie od in leggero calo ovunque.

Costa: min +16/21°C, max +23/27°C

Interno: min: +5/17°C , max +20/26°C