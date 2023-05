Balestrino, si dimette in massa la minoranza: "Il bilancio presenta un disavanzo di circa 680 mila euro. Non siamo stati minimamente ascoltati"

"I consiglieri del Gruppo Consiliare "Balestrino Rinasce" hanno rassegnato le proprie dimissioni dalla carica in occasione della seduta del Consiglio comunale di questa mattina".

Ad annunciarlo i consiglieri comunali di opposizione Laura Ceo, Alessandro Parodi e Massimiliano Zunino che lasciano così il parlamentino specificando che i primi consiglieri non eletti non subentreranno.

"Stamane il sindaco ha informato il Consiglio Comunale e la cittadinanza della gravissima situazione finanziaria del Comune di Balestrino, il cui bilancio presenta un disavanzo di circa 680 mila euro, senza tuttavia trarne le dovute conclusioni politico-amministrative e continuando di fatto il mandato, finalizzandolo all'avvio di un piano di rientro ventennale del debito - dice la minoranza - Il nostro Gruppo Consiliare di opposizione, che sin dall'inizio della consiliatura non è stato minimamente coinvolto nelle scelte e non è stato ascoltato, oltre ad essere trattato con supponenza e con superiorità dalla maggioranza, non intende proseguire oltre. Non intende essere ulteriormente mortificato nel proprio ruolo da una maggioranza che nel segno della continuità con le due amministrazioni a lei precedenti ha ipotecato -per incapacità politico-amministrativa- il futuro del Comune e del paese".

"È per rispetto di chi lo ha votato che il nostro Gruppo Consiliare ha espresso voto contrario alle odierne proposte di deliberazione della maggioranza; nonostante abbia gravemente contribuito all'incresciosa situazione di bilancio, nonostante sia erede di un modo di amministrare che oggi ci mostra i suoi impietosi risultati, il sindaco, la giunta e la maggioranza tutta rimangono saldamente ancorati alla poltrona. Una maggioranza che si è presentata alle elezioni tacendo sulla grave situazione di bilancio -già in allora presente- pur di assicurarsi di essere eletta, o verrebbe da dire ri-eletta, avendo dal primo giorno rivendicato -non senza una punta di orgoglio- di essere in continuità con le ultime due amministrazioni - dicono Ceo, Parodi e Zunino - Il nostro gruppo non intende avallare e condividere, anche se dai banchi dell'opposizione, questo modo di fare politica, che utilizza come parafulmini i cittadini, i quali si troveranno ad affrontare le peggiori conseguenze (economiche e non). Il castello di carta è crollato, ad ognuno le proprie considerazioni".

"Un ringraziamento ai nostri elettori e un augurio a tutti i cittadini balestrinesi, vittime di un cursus politico-amministrativo dal quale ci siamo sempre dissociati. Usciamo dalla consiliatura con la tristezza nel cuore ma a testa alta, consci di aver fatto tutto quello che era nelle nostre possibilità per il bene del paese" concludono i consiglieri del gruppo di opposizione "Balestrino Rinasce".