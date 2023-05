Samp a Radrizzani? I Ferrero frenano: "A proprietà e trustee nessuna offerta"

Con queste parole, affidate ad un comunicato stampa, l'avvocato di Massimo Ferrero, Pieremilio Sammarco, contesta quanto reso noto ufficialmente dal club di Corte Lambruschini in merito all’aumento di capitale da parte di Gestio Capital e Aser Ventures (proposta presentata da Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi per rilevare la società).

"Se e quando saranno presentate delle proposte di acquisto, il trustee e la proprietà le valuteranno per verificarne la sostenibilità. Inoltre, il consiglio di amministrazione non può in alcun modo impegnare la proprietà o il trustee, né può sostituirsi ad essi per decisioni sull’aumento di capitale che competono esclusivamente all’assemblea dei soci; ogni atto in pregiudizio dei diritti dei soci sarà oggetto di immediate iniziative giudiziarie in sede civile e penale" si legge infine nel comunicato firmato dall'avvocato Sammarco.