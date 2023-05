Lettera al direttore: "Dobbiamo veder morire un piccolo angelo prima di riaprire il Punto Nascite al S. Corona?"

Anche stavolta è andato tutto bene; una bimba di Loano, Amaris, che aveva “fretta di nascere”, è nata in ambulanza mentre la mamma veniva trasportata d’urgenza a Savona, perché non è stato ancora riattivato il Punto Nascite al S. Corona di Pietra Ligure. Grazie alla competenza e professionalità del personale medico, alla prontezza dei due ragazzi di Pietra Soccorso, anche questa emergenza ha avuto un lieto fine.

Questo è il secondo, terzo (o forse più) parto che avviene in ambulanza durante il trasferimento all’Ospedale di Savona, e purtroppo assisteremo ad altri casi simili, solo perché non è stato ancora riaperto il Punto Nascite al S. Corona.

Ma fino a quando “andrà tutto bene” (famosa frase del periodo pandemico, non proprio idonea e felice), sino a quando saremo qui a raccontare un’altra nascita “al volo” su un’autostrada piena di cantieri o a Capo Noli in coda in attesa del semaforo verde? E se invece il prossimo evento fosse tragico, se la prossima nascita “urgente” causasse la morte del piccolo angelo o della povera gestante? Dobbiamo aspettare una tragedia per riaprire il Punto Nascite al S. Corona? Dobbiamo attendere di distruggere dal dolore una famiglia o peggio, privare dell’amore di una mamma un bimbo maggiore che attende a casa la nascita del desiderato fratellino?

Anche uno stolto, un incapace, un non-ligure è in grado di capire che il Finalese, la Val Maremola, Loano, la Val Varatella, tutto l’Ingauno e la Baia del sole (Alassio) non possono permettersi di non avere un punto nascite vicino, il Punto Nascite al S. Corona.

Dobbiamo aspettare una tragedia per riaprire il Punto Nascite al S Corona?

Il Signor Toti, più di un anno fa (marzo 2022) disse “riapriremo il Punto nascite di Santa Corona entro l’estate, cascasse il mondo”; beh, è passata l’estate 2022, poi l’autunno, l’inverno, mentre la primavera 2023 è quasi terminata, ma il Punto Nascite al S. Corona è ancora chiuso. Quando un politico mantiene la sua parola.

Chi deve agire, agisca; chi non è in grado si faccia da parte e se ne vada via, per sempre.

PS: Sig. Toti, bella la sua foto sorridente con il cartello delle date del prossimo anno scolastico; purtroppo c’è il rischio che qualche bimbo non possa iniziare mai la scuola; su questo c’è poco da sorridere.

Un cittadino finalese