Andora, c'è la nuova data per Frecce Tricolori: l'8 ottobre l'esibizione della Pattuglia Acrobatica Nazionale

"Ringraziamo lo Stato Maggiore dell'Aeronautica e la PAN per la concessione della nuova data, dopo il doveroso annullamento dell'esibizione programmata a maggio, in memoria del Capitano Alessio Ghersi - ha dichiarato il Primo cittadino di Andora - Siamo al lavoro con l'Aero Club e l'Aeronautica Militare per definire il nuovo programma dell'esibizione, che sarà unica in Liguria; una preziosa opportunità per accogliere ad Andora migliaia di turisti ed appassionati della Pattuglia Acrobatica Italiana. Realizzeremo un programma di eventi che si svilupperà in tutta la settimana antecedente l'AIR SHOW e che onori il Centenario dell'Aeronautica Militare raccontando la straordinaria eccellenza delle Frecce Tricolori".