Cengio è candidata al premio Piccolo Comune Amico nella sezione eccellenze gastronomiche

Cengio è l'unico comune in Liguria che si è candidato al premio Piccolo Comune Amico nella sezione eccellenze gastronomiche, promosso da Codacons per premiare i piccoli comuni che si sono distinti nella tutela del territorio. Per esprimere il proprio voto è necessario preliminarmente registrarsi tramite apposita piattaforma, indicando i propri dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita) e la propria email. A seguito della registrazione, l’utente potrà esprimere il proprio voto.

Come motivazione per la candidatura del comune di Cengio è stata indicata la presenza della Zucca di Rocchetta, prodotta dall’Associazione Produttori e Trasformatori costituita nel 2007 e seguendo un preciso disciplinare di produzione e trasformazione.

Questa cucurbitacea viene raccolta come da disciplinare nel periodo compreso da fine settembre a inizio ottobre e per un uso di qualità in cucina si utilizzano di norma le zucche raccolte nell’anno precedente. Questa Zucca infatti ha un periodo di conservazione molto lungo che varia da 13 a 18 mesi. Viene utilizzata in cucina per preparare zuppe e risotti, ma anche per preparare confetture e mostarde per l’accompagnamento di formaggi; confetture per dessert; candita per uso pasticceria e confetteria ed essiccata. Con i suoi semi viene prodotto un olio particolare. Le migliori zucche dei soci produttori vengono registrate e ad ognuna viene apposto al picciolo un cartellino riportante il numero dell’esemplare, il peso, il numero del socio produttore al fine di garantirne la piena tracciabilità. Dal 2019 ogni esemplare viene accompagnato da una vera e propria “carta di identità” riportante tutte le informazioni della registrazione. Ogni anno nel Comune di Cengio sempre alla 3 domenica di ottobre si svolge dal 2005 una manifestazione denominata “ZuccaInPiazza”, dove attorno alle “zucche” vengono promossi i prodotti di eccellenza del territorio.

La candidatura sostenuta dal Comune di Cengio punta a far conoscere al grande pubblico le eccellenze presenti nel proprio territorio, a partire dalla Zucca, ma anche il Moco, l’Aglio orsino, il Gelso, che sono promossi e sostenuti con impegno dalla comunità della Zucca di Rocchetta.

È possibile votare on line sul sito: https://codacons.it/pca-2023-votazione/ oppure contattare il Comune, il Vice Sindaco Bosetti 3482474874 o l’Assessore Cavalleri 3668276886