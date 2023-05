Meteo settimana, variabilità ad oltranza

La situazione di blocco della circolazione in atto sull'Europa mantiene un flusso di aria orientale legata ad una estesa area depressionaria sul Mediterraneo. Questa situazione favorisce l'instabilità e una forte variabilità delle condizioni meteo, che permarranno per tutta la settimana. Tuttavia almeno dal punto di vista termico le temperature rimarranno nella media del periodo, ritardando ancora le prime scaldate estive a differenza degli ultimi anni.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Da oggi lunedì 29 maggio a giovedì 1 giugno

In pianura e sulle coste cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Sulle Alpi e le zone appenniniche liguri al pomeriggio formazione di nubi a sviluppo verticale con associati locali rovesci o temporali. Tra martedì e mercoledì estensione dell'instabilità anche alle pianure con rovesci e temporali sparsi anche in serata e di notte.

Temperature come detto in linea con il periodo, con le massime che generalmente saranno comprese tra 22 e 26 °C, locali punte sui 27 °C, e valori più bassi localmente in caso di precipitazioni e cielo coperto. Minime in generale tra 14 e 17 °C.

Venti in prevalenza deboli di direzione generalmente nordorientale, con locali rinforzi fino a moderati su Liguria centrale ed occidentale. Possibili forti raffiche durante i temporali.

Tendenza ponte 2 giugno

Non cambierà tanto il canovaccio, anche se almeno venerdì e sabato potranno essere più stabili e soleggiati. Giovedì vedremo cosa ci dicono gli ultimi aggiornamenti previsionali.

