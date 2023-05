Savona, una ventina di semafori fuori uso in centro

E' stato probabilmente il temporale di questa notte a fare saltare il sistema di controllo di una ventina circa di semafori in centro città a Savona. Sono quelli compresi tra via Luigi Corsi all'incrocio con via Montenotte e via Niella.

Fuori uso sia quelli per gli attraversamenti pedonali sia quelli delle auto , con alcune ripercussioni sul traffico, considerando che oggi é anche una giornata di mercato e nelle ore degli ingressi a scuola degli studenti.

Sono i tecnici incaricati dal Comune a dover capire che cosa ha causato il blackout e ripristinare il funzionamento dei semafori.